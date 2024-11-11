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英消費者團體：小米等氣炸鍋恐將個資傳到中國

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

英國媒體報導，一個消費者倡議組織警告，有些氣炸鍋可能將敏感個人資料傳輸到中國；倡議人士說，這種廣受歡迎的廚房器具正引發愈來愈多隱私疑慮。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）日前報導，英國消費者倡議組織「選哪個？」（Which?）研究員發現，中國製氣炸鍋會將資料傳回在中國的伺服器。與這些氣炸鍋相關的智慧型手機應用程式（APP）也企圖在缺乏明確理由的情況下取得錄音許可。

這個組織發現，資料蒐集「常常超過產品發揮功能所需的必要範圍」。

這個組織測試了中國小米、Aigostar、Cosori等公司製造的氣炸鍋，發現小米和Aigostar用來遠端控制氣炸鍋的手機應用程式都將個資傳到中國。這些應用程式在隱私政策中表明了資料蒐集一事。

「選哪個？」表示，小米的智慧家庭應用程式可與其氣炸鍋連線，曾企圖連結社群媒體臉書（Facebook）和TikTok的數位追蹤器。

Aigostar的應用程式也企圖取得用戶性別和生日等個資。

上述3款連線應用程式都企圖取得用戶的精確位置和錄音許可。

根據利茲海德食品研究（Leatherhead FoodResearch）資料，目前約半數英國家庭有氣炸鍋。

美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）去年警告，許多消費者不知道自己的廚房器具可能會蒐集哪些個資。

他說：「我不認為美國人民希望氣炸鍋蒐集他們的資料…他們至少有權知道氣炸鍋是否在監視他們。」

2021年，總部位於美國的網路設備公司思科（Cisco）的安全研究員發現，Cosori網路連線氣炸鍋有漏洞，可讓駭客遠端控制，但這個缺陷後來獲得解決。

小米發言人告訴「選哪個？」，其智慧家庭應用程式雖試圖取得錄音許可，但這「不適用於小米智慧氣炸鍋，因為它不直接透過語音指令和視訊聊天來運作」。

Cosori發言人說：「我們將隱私視為優先要務，按照我們的內部合規要求，智慧型產品必須遵守通用資料保護規則（GDPR）。」

Aigostar則未置評。

應用程式 氣炸鍋 美國

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