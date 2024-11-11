蒙特婁港因封鎖碼頭工人即將停擺 加劇供應鏈困境
加拿大第二大港蒙特婁港因雇主封鎖1,200名工會成員，碼頭日常裝卸作業即將停擺，也勢必打亂供應鏈的運作。
蒙特數港通常每天處理價值近4億加幣（2.88億美元）的貨物。自10月31日兩個碼頭工人罷工以來，港口的貨櫃處理能力便遠低於正常水準。工會10月底還發動一天的全面罷工。
卑詩省海事雇主協會（MEA）給予碼頭工會台北時間周一上午9時的最後期限，要求他們回應六年內加薪約20%加薪的方案。資方表示，合約結束時，碼頭工人的平均薪酬將提高到每年超過20萬加幣。
不過，工會周日聲明回應說，他們幾乎一致拒絕此議。工會指出，美國碼頭工人10月獲得六年內62%的加薪。
MEA周日發布聲明說，「海事雇主協會對蒙特婁碼頭工會否定周四提出最終完整方案的投票結果表示遺憾，因此並別無選擇，只能宣布從今晚9點開始封港。」
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