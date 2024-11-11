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資金湧入 押比特幣漲破9萬美元的未平倉合約 超過28億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在Deribit衍生品交易所，押注比特幣漲破9萬美元的未平倉合約超過28億美元。路透
在Deribit衍生品交易所，押注比特幣漲破9萬美元的未平倉合約超過28億美元。路透

比特幣漲破81,000美元且期貨溢價大漲，明顯表示投資人相信，在美國大選包括總統和國會議員在內許多支持加密貨幣的候選人勝選後，全球最大加密貨幣的比特幣還可以漲更多。

財經網站CBNC報導，在高人氣的Deribit衍生品交易所，押注比特幣價格突破90,000美元的未平倉合約超過了28億美元。Deribit包含了大部分的離岸期權市場。

根據K33 Research的研究主管Vetle Lunde，上周五芝商所（CME）的以太坊和比特幣平均溢價分別為14.5%和14%。大選之前的溢價為 7%，而過去半年大部分時間都略低於10%。

但CME期貨或ETF周末不開放交易，加密貨幣市場在周末的流動性通常比平日差，所以，等到這些市場開放，加密貨幣的走勢可能反應過度並大幅回檔。

目前現貨比特幣ETF的總市值突破了800億美元，僅在過去三個交易日就增加23億美元。

比特幣 美國大選 貨幣

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