今天是美國退伍軍人節 美股照常交易但美債休市一日

美國今天（周一）適逢11月11日退伍軍人節，美國債市休市一日，但美股照常交易。

兩大主要股票市場紐約證券交易所和那斯達克將照常交易。但公債市場將休市，證券業與金融市場協會（SIFMA）表示，休市是依據紐約聯邦準備銀行的假日行事曆而定的。

紐約證券交易所在退伍軍人節曾經休市，但從1954年開始改為照常交易，並在開盤前有兩分鐘的默哀。兩分鐘的默哀在市場開盤前進行，不影響交易。

退伍軍人節的歷史可追溯至第一次世界大戰，這個假日最初稱為「停戰日」，是為紀念1918年11月11日上午11點簽署的結束第一次世界大戰的停火協議。1919年，停戰協議一周年之際，時任總統威爾遜表示，這一天「對為國捐軀者之英勇精神充滿敬意和驕傲」。

此外，美國大多數銀行和聯邦政府機關今天都不上班。