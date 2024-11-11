波羅的海三國拒能源依賴 脫離俄國電網倒數計時

波羅的海三國電力能源獨立進入倒數，明年2月將全面退出與俄羅斯和白俄羅斯的聯合電力系統協議BRELL，同步接入歐洲大陸電網。

立陶宛政府10月31日在維爾紐斯能源博物館前豎立了一座倒數時鐘，象徵脫離俄羅斯電力系統，正式進入倒數100日，迎接能源獨立的歷史時刻。

聯合電力系統協議BRELL是源自蘇聯時期的電力網絡系統，為白俄羅斯（Belarus）、俄羅斯（Russia）、愛沙尼亞（Estonia）、立陶宛（Lithuania）和拉脫維亞（Latvia）五個國家提供統一的電力分配，並由位於俄羅斯莫斯科的調度中心集中管理。BRELL名稱即取自這五個國家英文名稱的首字母組合。

波羅的海三國──立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，自90年代從蘇聯獨立，獨立初期對此系統仍高度依賴。然而自2014年克里米亞危機以來，因為地緣政治局勢緊張以及能源安全的考量，促使三國加快推動能源獨立，穩步減少對俄羅斯的依賴。

波羅三國在2018年達成共識，訂定於2025年底前脫離BRELL系統，與俄羅斯實現完全脫鉤。目前，三國已經沒有向俄國購買電力，但仍與俄國輸電系統保持實體連接。

俄烏戰爭2022年爆發後，立陶宛對俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）進行制裁，限制部分貨物跟旅客通過途經立陶宛的鐵路運輸，俄羅斯則威脅將切斷BRELL系統作為報復手段。

俄羅斯對烏克蘭的侵略，間接加速了這個脫鉤計畫的執行。波羅地海三國的總理於去年8月簽署聯合聲明，將脫離BRELL的最後期限，從明年年底提早到明年2月。

近年來，波羅的海三國已增加了從歐洲國家的電力進口，並透過跨國基礎設施如立陶宛-瑞典的NordBalt電纜和愛沙尼亞-芬蘭的Estlink電纜，強化與北歐電力網的連接。

波羅的海三國與歐洲大陸網路（Continental EuropeNetwork, CEN）的整合，將透過延伸立陶宛和波蘭之間現有線路 LitPol Link 來實現。

今年7月，波羅的海國家的電力系統供應商已正式通知俄羅斯和白俄羅斯，將不再續簽BRELL協議，並於2025年2月完全退出該電網系統。

按照目前計畫，2025年2月8日波羅的海三國將與BRELL系統斷開連接，並進行獨立運行的測試。翌日（2月9日），三國的電網將同步接入歐洲大陸電網，完成歷史性的能源獨立進程。