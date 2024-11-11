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7旬翁台88轉進國道「一路逆向6公里」 汽車閃不及擦撞畫面曝光

WTO祕書長連任 添變數

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

世界貿易組織（WTO）指出，奈及利亞籍的現任祕書長伊衞拉（經濟學者）將爭取連任，且沒有任何會員國反對。但現在川普當選美國總統，令各界懷疑她能否得到美國的支持。

WTO新任祕書長為期一個月的提名期已於8日結束。WTO大會主席奧爾伯格發表聲明指出，70歲的伊衛拉是「唯一的候選人」；她的四年任期將於2025年3月屆滿。

伊衛拉一個月前就爭取連任，在提名過程中獲得WTO的166個會員共同支持，這無異於跟明年起主政的川普政府攤牌，因為WTO的使命是降低貿易障礙，這與川普威脅將全面提高關稅、及他的保護主義立場背道而馳。

在2020年的WTO祕書長選舉中，川普政府曾支持前南韓貿易部長俞明希出任，使選舉過程遭到拖延，到2021年初現任總統拜登就任，轉而支持伊衞拉，使她順利出任祕書長。

根據遴選時間表，伊衛拉爭取各會員國支持的時間將到明年2月8日止，之後到4月8日止的兩個月期間，將展開協商程序，讓大會最終選出祕書長。然而川普將於明年元月20日就職。

依據WTO規定的流程，她能在沒有美國的支持下，通過大會投票而再任祕書長，但將打破WTO傾向共識決的慣例。

川普曾一再主張美國退出WTO，且川普與拜登先後任政府，已使WTO仲裁小組因缺員而陷入癱瘓。川普主政時的貿易代表賴海哲曾形容伊衛拉是「中國在日內瓦的盟友」。

WTO 川普 美國

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