全球供應鏈將大洗牌 南韓散戶搶進印度股

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓投資人大膽押注印股，預期印度股市將在川普勝選後強勢回彈。（路透）
南韓投資人大膽押注印股，預期印度股市將在川普勝選後強勢回彈。（路透）

過去一個月來，儘管外資賣超印度股市，南韓散戶卻持續逢低搶進印度股市，看好美國總統川普重返白宮，將造成全球供應鏈大洗牌，可以提振這個南亞經濟體。

韓國經濟日報報導，印度BSE Sensex指數大盤近期跌跌不休，因外國投資人大幅拋售印股，將資金轉進中國大陸，押注北京當局9月祭出的刺激措施，將促進這個全球第二大經濟體的復甦。光是10月份，外國投資人淨售出價值118億美元的印度股票。

南韓追蹤印股的ETF也因此下跌。三星Kodex印度Nifty 50過去一個月下跌0.46%；未來資產Tiger印度Nifty 50同期跌0.36%。

儘管如此，南韓散戶投資人將此視為逢低買進的機會，同期淨買入約81億韓元（580萬美元）的三星Kodex印度Nifty 50 ETF，以及115億韓元（820萬美元）的未來資產Tiger印度Nifty 50指數ETF。

南韓投資人大膽押注印股，預期印度股市將在川普勝選後強勢回彈。市場分析師表示，川普選前曾威脅對大陸進口商品徵收60%的關稅，美中貿易緊張關係恐升溫，跨國企業可能撤離大陸，並湧入印度尋找新的製造基地。

三星資產管理公司投資組合經理李俊宰（音譯）說，作為中國大陸以外的替代選項，印度在全球供應鏈的重要性將進一步提升。

印度政府為把握機會，已加碼吸引外企投資。莫迪政府已編列創紀錄的11兆印度盧比（1,304億美元）投入該國基建，並把該國對外企課徵的企業稅調降5個百分點。

南韓投資管理公司海外業務部門主管玄東植（音譯）指出，「這些預算還有8.5兆盧比未被使用」。他說，「由於印度政府的獎勵預算穩定增加，該國經濟下半年勢將因刺激措施而持續成長」。

南韓 印度 投資人

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