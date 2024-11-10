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路透：美國要求台積電暫停出貨部分AI晶片給中國大陸客戶

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透引述知情人士報導，美國已要求台積電周一（11日）起，暫停出貨常能用於人工智慧（AI）應用的部分先進晶片給中國大陸客戶。美聯社
路透引述知情人士報導，美國已要求台積電周一（11日）起，暫停出貨常能用於人工智慧（AI）應用的部分先進晶片給中國大陸客戶。美聯社

路透引述知情人士報導，美國已要求台積電周一（11日）起，暫停出貨常能用於人工智慧（AI）應用的部分先進晶片給中國大陸客戶

路透報導，知情人士指出，美國商務部已致函台積電，對某些運往中國的7奈米以下製程的先進晶片，實施出口管制。這些晶片用於AI加速器和繪圖處理器（GPU）。

知情人士表示，台積電在收到美國商務部的信函後，通知受影響的客戶，11日起暫停出貨晶片。這是美國這項要求首次被報導。幾周前，台積電通知美國商務部，稱發現其一款晶片被用於華為AI處理器。

美國商務部拒絕置評。台積電發言人也拒絕發表評論，只表示該公司是一家「守法的公司…致力於遵守所有適用的規則和法規，包括適用的出口管制」。

台灣經濟部10日表示，台積電有與政府定期討論出口管制議題，也明確說明會遵守台灣與國外的法規，並且強調，此事相關細節還是問台積電「比較適合」。

華為是美國行動的焦點，該公司已被美國列入貿易黑名單，供應商須獲得許可證才能向出貨貨物或技術給該公司，任何可能有助於華為發展AI的許可證都可能被拒絕。

路透10月引述消息人士指出，台積電暫停向中國晶片設計公司算能科技(Sophgo)發貨，因台積電生產的一款晶片被發現用在華為AI處理器上。

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