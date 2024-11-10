快訊

龐培歐提早出局內幕：忠誠受質疑、與烏克蘭有利益瓜葛 川普圈內人感冒

雙11購物節來臨 一圖看懂怎麼補血清素穩定情緒避免衝動消費

他買新房見工人輪流「轟炸馬桶」大崩潰 網揭殘酷事實：地板也拆了吧

北美台灣工程師協會向下扎根 助新生代發揮潛力

中央社／ 舊金山9日專電

成立超過30年的北美台灣工程師協會（NATEA）今天在矽谷舉辦「美台高科技論壇」，以生成式人工智慧應用為主軸。會場上也正式介紹其青年社團Junior NATEA，為旅美台二代打造一個能夠發揮潛力和影響力的舞台。

「美台高科技論壇」（UTHF）為北美台灣工程師協會主辦的年度會議，今年以生成式AI應用為主題，吸引數百人參加，旅居矽谷的各世代台美人共襄盛舉。

NATEA會長李湘鶴致詞強調，生成式AI仍是今年矽谷熱度相當高的話題。

客戶關係管理（CRM）龍頭Salesforce的AI研究部門主任吳建昇是主講者之一，他在場邊受訪時談到台灣在AI時代的機會，表示「邊緣運算」是可把握的優勢。

北美台灣工程師協會成立於1991年，30多年來，除促進台美兩地科技學術交流外，也致力透過社團資源來培育台灣新世代在經營管理和科學科技領域的能力。以國、高中生為主的青年NATEA（JuniorNATEA）今天正式對外宣布成立，歡迎各地青年參加。

青年NATEA成員楊博甯、楊博尊、陳冠叡共同受訪表示，這個社團以STEM教育，也就是科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）與數學（Mathematics）4大領域為核心，期盼提供一個平台，讓台灣年輕人能夠發揮更大潛力和影響力。

父親在半導體界擔任主管的楊博甯表示，自己從父母身上學到很多，父親經常教導她「失敗學」。她說：「爸爸常常告訴我，你會經歷一次又一次失敗，沒有失敗就無法成功，必須不斷嘗試再嘗試，不要因為一次失誤或犯錯就輕易放棄。」

楊博甯也表示，在她眼中，台灣擁有強大的科技實力，她以身為台灣青年為榮。

AI 工程師 矽谷

延伸閱讀

代工四雄法說股市風向球 AI伺服器生產對策備受關注

川湖、世芯 押中長天期

研華：下季展望正向

北美台灣醫師40周年 副總統蕭美琴：Taiwan can help

相關新聞

路透：美國要求台積電暫停出貨部分AI晶片給中國大陸客戶

路透引述知情人士報導，美國已要求台積電周一（11日）起，暫停出貨常能用於人工智慧（AI）應用的部分先進晶片給中國大陸客戶...

傳美國要求ASML等5企業 交出中國客戶清單

金融時報8日報導指出，美眾院中國特別委員會考量國安問題及危及台灣安全為由，已致函荷蘭半導體設備商ASML、日商東京威力科...

法國國鐵貨運商瀕解散 工會號召罷工恐亂耶誕運輸

法國鐵路營運商「法國國家鐵路公司」（SNCF）的工會今天號召下月起無限期罷工，可能導致即將到來的耶誕假期火車服務大亂

COP29即將登場 4大重點認識亞塞拜然

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）即將於11日登場，主辦國亞塞拜然境內石油和天然氣資源豐富，北與俄羅...

普拉伯沃見多家中國企業 簽署逾百億美元投資協議

印尼總統普拉伯沃昨天與中國國家主席習近平會面，重申致力於雙邊合作並維護地區和平穩定。他今天將出席印尼工商總會與中國多家企...

路透：美商務部令台積電停供中國7奈米AI晶片

路透社報導，一名知情人士透露，美國商務部下令全球最大晶圓代工廠台積電本月11日起，停止向中國客戶供應通常應用於人工智慧（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。