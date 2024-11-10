北美台灣工程師協會向下扎根 助新生代發揮潛力

成立超過30年的北美台灣工程師協會（NATEA）今天在矽谷舉辦「美台高科技論壇」，以生成式人工智慧應用為主軸。會場上也正式介紹其青年社團Junior NATEA，為旅美台二代打造一個能夠發揮潛力和影響力的舞台。

「美台高科技論壇」（UTHF）為北美台灣工程師協會主辦的年度會議，今年以生成式AI應用為主題，吸引數百人參加，旅居矽谷的各世代台美人共襄盛舉。

NATEA會長李湘鶴致詞強調，生成式AI仍是今年矽谷熱度相當高的話題。

客戶關係管理（CRM）龍頭Salesforce的AI研究部門主任吳建昇是主講者之一，他在場邊受訪時談到台灣在AI時代的機會，表示「邊緣運算」是可把握的優勢。

北美台灣工程師協會成立於1991年，30多年來，除促進台美兩地科技學術交流外，也致力透過社團資源來培育台灣新世代在經營管理和科學科技領域的能力。以國、高中生為主的青年NATEA（JuniorNATEA）今天正式對外宣布成立，歡迎各地青年參加。

青年NATEA成員楊博甯、楊博尊、陳冠叡共同受訪表示，這個社團以STEM教育，也就是科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）與數學（Mathematics）4大領域為核心，期盼提供一個平台，讓台灣年輕人能夠發揮更大潛力和影響力。

父親在半導體界擔任主管的楊博甯表示，自己從父母身上學到很多，父親經常教導她「失敗學」。她說：「爸爸常常告訴我，你會經歷一次又一次失敗，沒有失敗就無法成功，必須不斷嘗試再嘗試，不要因為一次失誤或犯錯就輕易放棄。」

楊博甯也表示，在她眼中，台灣擁有強大的科技實力，她以身為台灣青年為榮。