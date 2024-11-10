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法國國鐵貨運商瀕解散 工會號召罷工恐亂耶誕運輸

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
法國鐵路營運商「法國國家鐵路公司」（SNCF）的工會今天號召下月起無限期罷工，可能導致即將到來的耶誕假期火車服務大亂。（路透）
法國鐵路營運商「法國國家鐵路公司」（SNCF）的工會今天號召下月起無限期罷工，可能導致即將到來的耶誕假期火車服務大亂。（路透）

法國鐵路營運商「法國國家鐵路公司」（SNCF）的工會今天號召下月起無限期罷工，可能導致即將到來的耶誕假期火車服務大亂。

法新社報導，法國國鐵工會要求暫停解散其貨運部門Fret SNCF ，也反對開放地方客運網絡競爭的條款和條件。

CGT-Cheminots、Unsa-Ferroviaire、Sud-Rail和 CFDT-Cheminots 工會發給法新社的聯合聲明中表示，罷工將於12月11日展開。

工會也再次呼籲，從11月20日到11月22日進行較短期的罷工。

法新社記者聯絡時，法國國家鐵路公司不願發表評論。

法國國家鐵路公司的罷工或抗議行動多次擾亂學校假期間的旅行。

今年2月，列車控制員在週末假期罷工，造成15萬旅客滯留。2022年12月耶誕罷工則影響約20萬名度假客。

2023年，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）宣布深入調查法國補貼法國國家鐵路公司的貨運部門，是否違反歐盟關於國家補貼的規定。

法國政府啟動重組程序，明年1月1日，將看到法國最大的鐵路貨運商Fret SNCF被兩家獨立公司Hexafret和Technis 取代。

這項計畫是由法國政府和歐盟執委會協商達成，以避免Fret SNCF可能遭徹底清算的重組程序。Fret SNCF目前擁有5000名員工。

歐盟 法國 火車 罷工

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