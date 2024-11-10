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路透：美商務部令台積電停供中國7奈米AI晶片

中央社／ 紐約／新加坡9日綜合外電報導
路透社報導，一名知情人士透露，美國商務部下令全球最大晶圓代工廠台積電本月11日起，停止向中國客戶供應通常應用於人工智慧（AI）的先進晶片。（聯合報系資料庫／台積電提供）
路透社報導，一名知情人士透露，美國商務部下令全球最大晶圓代工廠台積電本月11日起，停止向中國客戶供應通常應用於人工智慧（AI）的先進晶片。（聯合報系資料庫／台積電提供）

路透社報導，一名知情人士透露，美國商務部下令全球最大晶圓代工廠台積電本月11日起，停止向中國客戶供應通常應用於人工智慧（AI）的先進晶片。

這名人士表示，美國商務部已去函台積電，針對運往中國、為AI加速器與繪圖處理器（GPU）提供動力的特定7奈米或更先進設計的尖端晶片，實施出口管制。

路透社上個月報導，半導體研究機構Tech Insights發布報告指出，經拆解發現華為昇騰910B處理器是使用台積電7奈米製程。台積電隨後表示，自2020年9月中旬就不再向華為出貨，並主動與美國商務部進行溝通。

路透社今天引述消息人士的話表示，台積電接到美國商務部來函後，已通知受影響客戶說將自本月11日起暫停晶片出貨。

美國商務部婉拒置評。

台積電發言人說台積電「作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規」，除此之外無進一步評論。

美國商務部是以「通知函」形式告知。這種方式可讓美國行政部門繞過冗長的規則制定流程，迅速對特定企業實施新的許可要求。

半導體 台積電 奈米 客戶 美國

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