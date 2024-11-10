美專家：Fed下月或暫緩降息

如市場預期，美國聯準會（Fed）在十一月利率會議宣布降息一碼（即○點二五個百分點），整體政策聲明保持中性基調。Fed主席鮑爾特別強調，目前利率調整的節奏和最終水平仍存在諸多變數。

品浩（PIMCO）首席經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）指出，最近數據顯示，美國經濟表現更具韌性。鮑爾也指出，經濟狀況下行的風險已逐步減少，同時強調長期通貨膨脹預期仍穩定。這意味Fed可能將採取更緩步的調整，並暗示十二月會議有機會暫緩變動。