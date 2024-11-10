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川普行情 本周闖通膨關卡
在川普二度當選美國總統的激勵下，美股上周五連續第四日收紅，為今年最佳單周表現，標普五百指數今年第五十度改寫歷史新高。本周公布的通膨數據，將決定川普行情能否繼續發威。
道瓊工業指數在上周五，十一度突破四萬四千點關卡，標普五百指數一度站上了六千大關，收盤漲勢稍退，各收斂至上漲百分之○點六和百分之○點四，但一周下來漲幅仍分別高達百分之四點六和百分之四點七。那斯達克指數周五微漲百分之○點一，一周大漲百分之五點七，三大指數本周二度同創收盤新高。
投資人看好川普重返白宮後將實施減稅，並放鬆監管。聯準會（Fed）一如預期降息，也給投資人樂觀的理由。
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