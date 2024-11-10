美要求5企業 交出陸客戶清單

英國金融時報八日報導指出，美國眾議院中國特別委員會考量國安問題及危及台灣安全為由，已致函荷蘭半導體設備商ASML、日商東京威力科創及美商應材（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA），提供中國大陸客戶清單。

為了阻絕中國取得先進半導體晶片，外媒日前報導台積電已經通知大陸ＩＣ設計公司，自十一月十一日起停止為中國大陸客戶生產最先進的AI晶片。但台積表示不回應市場傳聞。

報導認為，台積電收緊和停止對中國客戶的先進晶片供應，可能讓阿里巴巴和百度等中國大型科技公司的AI夢想和計畫受挫。

南華早報九日也報導，美國眾議院中國特別委員會考量國安問題，已致函荷蘭半導體設備商ASML、日商東京威力科創及美商應用材料、科林研發、科磊，要求這五家公司詳細說明其在中國的銷售狀況和客戶清單。

美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，中國購買晶片製造設備不僅有助於中國向俄羅斯戰爭機器供應晶片，而且還威脅到台灣等鄰國，中國大陸也將藉此降低受到美國制裁的限制。同時還會讓中國大陸在人工智慧等關鍵領域繼續取得進步，這些領域是美中戰略競爭的核心。

美國國會議員認為，藉由ASML、日本東京威力科創及美商應材、科林研發、科磊等五家公司所提供的資訊，將有助委員會了解晶片製造設備流向中國，以及在中國晶片製造基地所發揮的作用。