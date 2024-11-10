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市場估Fed降息趨保守
華爾街衡量上周川普贏得美國總統大選、聯準會（Fed）主席鮑爾在利率會議後的談話，現在經濟學家與策略師們都降低了對美國明年降息的預期，認為Fed將放慢腳步。
Fed在7日宣布降息1碼，市場目前仍大多認為12月18日的會議也還會再降1碼，但對於明年，幾家大銀行原本評估至少前幾次Fed利率會議還會持續降息，現在已放棄這種看法。
高盛集團經濟學家現在認為，2025年1月和3月會再各降息1碼，之後在6月、9月再各降1碼後，就會停止。高盛首席經濟學家哈茲爾斯的團隊在最新報告中寫道：「Fed可能更加謹慎行動。」巴克萊經濟分析團隊提高美國明年的通膨預測，下修美國國內生產毛額（GDP）預期，對於Fed降息次數預估，由先前的三次改為兩次，每次1碼。
小摩說，政策的不確定性，會讓Fed明年3月起才會再啟降息。道明銀行預期1月到7月暫停降息，觀察川普新政的影響，待經濟放緩再恢復降息。
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