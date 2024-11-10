美國銀行業 期盼監管鬆綁

美國大型銀行及金融服務業者普遍歡迎「川普2.0」時代來臨，因為拜登時代嚴加監管的時代即將落幕，華爾街瞧見影響政府政策的機會窗口敞開，正迅速擬出一連串願望清單，其中以放寬資本規定高居首位。

四位業內人士向路透表示，金融業公會正紛紛草擬詳盡的清單，準備提交川普的政權交接團隊。知情人士說，早在選前數周，川普團隊就已接洽各大金融業團體、律師和遊說人士，為川普2025年重新入主白宮預做準備。多個業界團體已迫不及待交出願望清單供新執政團隊參考。

交接團隊和業者迅速點名可能鬆綁監管的措施，凸顯出新政府力圖改變現狀的動作有多積極，在川普贏得壓倒性勝利後更是如火如荼進行。

銀行業熱切盼望下一任政府能擱置多項具爭議性的規則改寫計畫，特別是「巴塞爾III終局」（Basel III Endgame）規則提案，若是付諸實施，大型銀行就必須額外提列資本以降低風險。銀行業團體數月來促請監管當局大幅縮減那些計畫的規模，並期盼下任政府將這類計畫打掉重練，或是大幅修改現行方案。

銀行業者也尋求鬆綁公平放貸規則、對大型銀行實施的年度壓力測試，並且從寬審核銀行業併購交易。私募基金業則聚焦於放寬證管會（SEC）擬從嚴監管的規定，並保留績效獎金以資本利得、而非一般所得課稅的做法。整個金融業也將緊盯國會翻修稅法的動向。