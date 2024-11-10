川普行情發威標普創高 美股最佳單周表現 後市聚焦通膨

在川普二度當選美國總統的激勵下，美股上周五（8日）連續第四日收紅，為今年最佳單周表現，標普500指數今年第50度改寫歷史新高。本周公布的通膨數據將決定川普行情能否繼續發威。

道瓊工業指數上周五一度突破44,000點關卡，標普500指數也一度站上6,000點大關，收盤漲勢稍退，各收斂至上漲0.6%和0.4%，但一周下來漲幅仍分別高達4.6%和4.7%。那斯達克指數周五微漲0.1%，一周大漲5.7%，三大指數本周二度同創收盤新高。

小型股表現更佳，羅素2000小型股指數周線上漲逾8%，費城半導體指數回落0.8%，但一周漲幅也多達5.8%。台積電ADR平盤作收，周線上漲4.3%。

投資人看好川普重返白宮後將實施減稅，並放鬆監管。聯準會（Fed）一如預期降息也給投資人樂觀的理由。

美國公債上周五上漲，幾乎收復川普當選後大跌的失地。走勢和價格相反的美國10年期公債殖利率一度降至4.27%，低於11月5日選舉日收盤的水準。

本周三和周四將分別發布10月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）。若通膨繼續降溫，Fed可更篤定維持降息周期，也支撐近來上漲的股市；但若通膨升溫，便可能顛覆目前漲幅。