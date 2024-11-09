法國肯亞巴貝多籲徵全球碳稅 助開發中國家抗氣候變遷

法國、肯亞與加勒比海國家巴貝多等3國領袖今天敦促對國際航運等經濟活動徵收更多全球性二氧化碳排放稅，以幫助開發中國家應對氣候變遷。

法新社報導，在聯合國氣候峰會11日將於亞塞拜然登場前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、巴貝多（Barbados）總理莫特里（Mia Mottley）和肯亞總統魯托（William Ruto）提議採取更多「團結稅」措施。

近200個國家預計將在聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）中，就每年應從富裕國家流向較貧窮國家的氣候資金數量達成共識，以幫助後者應對氣候變遷帶來的衝擊。

馬克宏、莫特里和魯托投書國際評論網站「評論彙編」（Project Syndicate），當中寫道：「有些大範圍經濟活動繳的稅普遍過低，卻正在汙染地球。這包括海運、航空業及無庸置疑的化石燃料產業。」

文中指出，化石燃料業因為政府補貼，實際上享有低稅率。他們引述國際貨幣基金（IMF）的估計，2022年化石燃料業獲得的補貼總額高達7兆美元（約新台幣225兆7500億元）。

3人提議，比方對海運業徵收每噸100美元碳稅，每年便可籌到800億美元（約新台幣2兆5800億元）；對化石燃料開採活動徵收每噸5美元碳稅，每年就能籌資2100億美元（約新台幣6兆7700億元）。

3人認為，藉由這類團結稅措施，即使只是將資源局部重新分配，也能確保提供開發中國家一大可預期氣候資金來源。

他們點名去年成立的一個相關工作小組，已持續研究對海運、航空、化石燃料和金融交易等領域課徵碳稅的可行性，以及探索對塑膠或加密貨幣課徵碳稅等選項。

文中提到，這個工作小組預計明年初公布幾項具體提案，希望COP29支持最快明年將提案付諸實行。