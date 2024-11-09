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川普拜登有望同框…台積電亞利桑那廠下月開幕 外媒曝2巨頭也將出席

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電亞利桑那州廠。圖／台積電提供
台積電亞利桑那州廠。圖／台積電提供

美國電子產品新聞資訊網站Tom's Hardware引述Digi Times報導，台積電（2330）在美國亞利桑那州晶片廠下個月將舉行開幕典禮，業界盛傳，屆時剛當選美國總統的川普，以及現任總統拜登，都會出席。

台積電在亞利桑那廠鳳凰城投資的晶片廠Fab 21廠，傳出12月某個適當時點，將舉行開幕式，這是台積電向國際拓展的一大里程碑，更是美國拜登政府執行晶片法案（CHIPS）的重大成果。這座美國新廠的開幕式，勢必冠蓋雲集，凸顯台積電在晶片產業與地緣政治的重要性。

目前傳聞提到的日期是12月6日，台積電創辦人張忠謀，董事長魏哲家和財務長黃仁昭將出席，以及前述兩位總統都會是開幕活動貴賓；美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）也會參加。

2022年台積電亞利桑那廠舉辦新廠移機典禮時，拜登親自前往參觀廠區，美國企業界重要領袖，如蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等人，也都是典禮座上賓。當時張忠謀、台積電董事長劉德音，以及時任總裁現已接任董事長的魏哲家均參與活動。

台積電亞利桑那廠區，投資金額約650億美元，計劃建立三座工廠，可望獲得美國政府66億美元的直接補助，另外約可獲得50美元貸款，這項投資的稅負抵減可能可以拿到25%。

台積電亞利桑那廠的一廠，據媒體報導，己經開始為蘋果生產晶片；由於先前進度有所延誤，預定可為美國客戶開始量產的時間，定在2025年。

目前二廠仍在興建中，不過預期很快就將完工。台積電在亞利桑那二廠，準備使用公司的3奈米或2奈米製程技術生產晶片，開始生產時程定在2027年到2028年之間，實際上線要視美國聯邦政府與亞利桑那州政府的補助進度，以及市場狀況而定。

三廠則是預定在接近2029年或2030年左右，再開始興建，目前要預測三廠會採用何種技術仍為時過早，不過業界預期屆時應該會是討論到1奈米節點。

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