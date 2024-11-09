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有望公開同台！台積電亞利桑那廠12月完工典禮 傳拜登、川普將出席

中央社／ 鳳凰城8日綜合外電報導
台積電美國亞利桑那州廠。圖／中央社
台積電美國亞利桑那州廠。圖／中央社

美國媒體報導，美國現任總統拜登與總統當選人川普據傳將出席台積電亞利桑那州晶圓廠下月的完工典禮，這2位政治人物都希望將美國半導體產業推向新的高峰。

科技媒體Wccftech報導，美國半導體產業的進展如今有了更多「政治色彩」，政策制定者專注於如何透過政策推動國內生產，並將其塑造成一項政治成就。

台積電亞利桑那廠是拜登政府將半導體生產帶回美國本土的重要里程碑，特別是在蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）等企業對先進晶片需求極大的背景下。

美國選擇減少將晶片生產外包給台灣等地，轉而專注於國內生產的舉措將促進產業化，並降低對其他國家的依賴。

台積電亞利桑那廠完工典禮預計將於12月首週舉行，並自明年上半年開始量產。

Wccftech引述電子時報披露，拜登和川普有望在台積電亞利桑那廠的完工典禮上首次公開同台。這座廠房正是美國「晶片法」（CHIPS Act）帶來投資的副產品。然而，由於川普曾痛批晶片法「非常糟糕」，使它被視為一項爭議性措施。

鑒於川普即將成為下任美國總統，而拜登即將卸任，這場對美國及其晶片產業大計具歷史意義的活動，確實有兩人一同出席的可能性。

亞利桑那州 台積電 川普 拜登 美國

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