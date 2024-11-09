快訊

張鈞甯新劇合作外籍演員 對方竟在台樂透中大獎、火速回國斷聯

早知結果？美大選民主黨總統、國會全輸 歐巴馬前幕僚曝「內部民調」

PIMCO：美國經濟數據波動 Fed到12月可能暫緩降息

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
如市場預期，美國聯準會（Fed）在11月利率會議宣布降息1碼（即0.25個百分點），整體政策聲明保持中性基調。 路透
如市場預期，美國聯準會（Fed）在11月利率會議宣布降息1碼（即0.25個百分點），整體政策聲明保持中性基調。 路透

如市場預期，美國聯準會Fed）在11月利率會議宣布降息1碼（即0.25個百分點），整體政策聲明保持中性基調。Fed主席鮑爾特別強調，目前利率調整的節奏和最終水平仍存在諸多變數。

品浩（PIMCO）首席經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）指出，最近數據顯示，美國經濟表現更具韌性。鮑爾也指出，經濟狀況下行的風險已逐步減少，同時強調長期通貨膨脹預期仍穩定。這意味Fed可能將採取更緩步的調整，並暗示12月會議有機會暫緩變動。

衛艾婷指出，在12月決策會議前，市場預計將公布消費者物價指數報告及就業報告。然而，像颶風、罷工等一次性因素，正干擾目前經濟數據，短期內可能推升通膨，讓經濟趨勢的判斷更加困難。考量近期數據波動和政策前景的不確定性，PIMCO預期Fed在12月會議對未來展望的調整會相對保守。

Fed 消費者物價指數 美國聯準會 降息

延伸閱讀

經濟日報社論／川普難撼動Fed獨立決策地位

NBA／難逃魔咒！「球哥」回歸又面臨右手腕扭傷 最嚴重恐開刀

美元下跌 Fed降息且出現獲利了結賣壓

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

相關新聞

珠寶鐘表兩樣情…卡地亞母公司歷峰業績下滑 受累陸需求疲軟

旗下擁有珠寶品牌卡地亞（Cartier）等的瑞士精品集團歷峰（Richemont）上半年度營收滑落，表現不如預期，因該公...

川普拜登有望同框…台積電亞利桑那廠下月開幕 外媒曝2巨頭也將出席

美國電子產品新聞資訊網站Tom's Hardware引述Digi Times報導，台積電（2330）在美國亞利桑那州晶片...

有望公開同台！台積電亞利桑那廠12月完工典禮 傳拜登、川普將出席

美國媒體報導，美國現任總統拜登與總統當選人川普據傳將出席台積電亞利桑那州晶圓廠下月的完工典禮，這2位政治人物都希望將美國...

不只台積斷供晶片 美要求ASML、日商等交出陸客戶清單

．台積電斷供大陸晶片只是第一槍！英國金融時報8日披露，傳出美國眾議院中國特別委員會考量國安問題及危及台灣安全為由，已致函荷蘭半導體設備商ASML、日商東京威力科創及美商應材（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA），提供中國客戶清單。

PIMCO：美國經濟數據波動 Fed到12月可能暫緩降息

如市場預期，美國聯準會（Fed）在11月利率會議宣布降息1碼（即0.25個百分點），整體政策聲明保持中性基調。Fed主席...

美債殖利率回到高位 長天期美債ETF再現買點

美國時間11月7日，美國聯準會決議公布降息一碼，基準利率調整為4.50%-4.75%。根據芝加哥商品交易所資料，當前市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。