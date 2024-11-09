PIMCO：美國經濟數據波動 Fed到12月可能暫緩降息

如市場預期，美國聯準會（Fed）在11月利率會議宣布降息1碼（即0.25個百分點），整體政策聲明保持中性基調。Fed主席鮑爾特別強調，目前利率調整的節奏和最終水平仍存在諸多變數。

品浩（PIMCO）首席經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）指出，最近數據顯示，美國經濟表現更具韌性。鮑爾也指出，經濟狀況下行的風險已逐步減少，同時強調長期通貨膨脹預期仍穩定。這意味Fed可能將採取更緩步的調整，並暗示12月會議有機會暫緩變動。

衛艾婷指出，在12月決策會議前，市場預計將公布消費者物價指數報告及就業報告。然而，像颶風、罷工等一次性因素，正干擾目前經濟數據，短期內可能推升通膨，讓經濟趨勢的判斷更加困難。考量近期數據波動和政策前景的不確定性，PIMCO預期Fed在12月會議對未來展望的調整會相對保守。