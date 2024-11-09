美債殖利率回到高位 長天期美債ETF再現買點

美國時間11月7日，美國聯準會決議公布降息一碼，基準利率調整為4.50%-4.75%。根據芝加哥商品交易所資料，當前市場預期2024年12月聯準會再降息一碼，2025年有機會降息2碼。永豐投信指出，美國公債殖利率回到今年7月以來高位，在降息趨勢未變情況下，宜搭配利率敏感度較高的長天期美國債券，參與債券多頭行情。

永豐20年期以上美國公債ETF（00857B）經理人林永祥表示，當前美國債券殖利率受經濟數據及美國大選結果影響，美國10年公債殖利率回到4.43%左右水位，接近聯準會11月降息後的基準利率。從近兩年時間來看，長天期公債殖利率在接近基準利率時多有回落現象，因此或可將基準利率視為長天期公債殖利率短期的上方壓力線。當前在降息趨勢未變情況下，未來美國公債殖利率有機會往下回落。

林永祥表示，降息循環期間，長天期債券相對於短天期債更具有資本利得優勢，隨著當前美債殖利率回到高位，可以增持長天期債券部位，而一般投資人投資美國債券相對簡易的管道，就是透過長天期美國債券ETF來達成，且投資門檻相對低，不會受限資金大小。

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF（00958B）經理人陳鎮平表示，川普成功當選第47屆美國總統，川普上屆執政期間曾推動減少金融監管，降低對銀行業的約束，以鼓勵投資和擴展貸款服務。我們認為川普下屆任期會延續相關政策，使得當前銀行業獲利前景樂觀。降息趨勢加上產業政策，長天期銀行債有望受益，並且選擇投資級債券違約風險相對非投資級債券低，是當前市場環境下適合投資者的投資標的。