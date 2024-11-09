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每早一杯拿鐵？研究：女性喝太多牛奶 患心臟病風險增21%

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
最新研究顯示，女性攝取愈多牛奶，罹患心臟病風險愈高。路透
最新研究顯示，女性攝取愈多牛奶，罹患心臟病風險愈高。路透

也許是時候改喝豆漿或燕麥奶了？最新研究顯示，女性攝取愈多牛奶，罹患心臟病風險愈高，男性則不然。

根據8日發表於BMC Medicine期刊的最新研究，瑞典烏普薩拉大學的研究小組發現，女性大量飲用乳製品，可能會增加缺血性心臟病風險，男性則不會。

研究人員查看約6萬名女性和4萬名男性數據發現，在女性中，與每天喝0.5杯（100毫升）相比，每天喝2杯牛奶（400毫升），罹患缺血性心臟病風險增加5%，每天喝3杯風險增加12%，每天4杯風險則增加21%。急性心肌梗塞風險也相似。星巴克一杯大杯拿鐵的牛奶含量約354毫升。

研究人員認為，牛奶中的乳糖可能引發發炎反應，進而損害心臟。

研究作者麥克森（Karl Michaëlsson）說，「健康飲食對於預防心血管疾病至關重要。我們的分析支持每天攝取超過300毫升牛奶與缺血性心臟病和心肌梗塞發病率較高存在關聯，尤其是女性，但男性則不然。」稱無論牛奶的脂肪含量多少，女性患病風險明顯較高，建議可以用適量的發酵奶取代，以降低風險。

自1940年代以來，美國牛奶消費量持續下降。根據美國農業部數據，2017年至2018年美國人平均每天只喝 0.33 杯牛奶。

心臟病 牛奶 風險

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