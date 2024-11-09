不堪虧損加上川普恐徵60%關稅 韓國浦項決出售在中國唯一鋼鐵廠

據南韓的朝鮮日報報導，韓國浦項集團出售了它在中國唯一的一家鋼鐵廠。該廠是1997年浦項為攻占中國市場而建的不鏽鋼廠，年產能為110萬噸，相當於韓國不鏽鋼年產量（200萬噸）一半以上。由於中國鋼鐵企業產能過剩，低價競爭愈演愈烈，在連續數年虧損後，開始著手出售工作。

對於出售原因，除了持續的赤字狀況外，報導中也提及川普可能對中國徵收60%的關稅也是原因之一。

7日，據浦項等稱，浦項最近決定出售位於中國江蘇省的合資法人張家港浦項不銹鋼（PZSS），已經開始物色投資方。目前，浦項控股、浦項中國持有該公司82.5%的股份，其餘股份則由中國第二大鋼鐵企業沙鋼集團持有。據浦項方面人士表示：「目前處在挑選諮詢公司的階段，正在考慮出售等多種方式。」

報導稱，浦項選擇出售唯一的在華鋼鐵廠，背後的原因是赤字狀況持續。2023年，虧損1億3,000萬美元，在38家浦項海外法人虧損金額最高。出售的原因包括當地經濟放緩導致建築用不銹鋼市場前景暗淡，加上中國鋼鐵企業的產能過剩頑疾，中長期預期也不甚明朗。目前，全中國43家鋼鐵企業的不銹鋼產量為2821萬噸，超過了僅2417萬噸的消費量。

報導指出，7月，浦項敲定了120個結構重組對象，開始進行事業重組。對象包括51個低收益項目和69個非核心資產。此番出售也是事業重組的一環，在海外公司中，張家港浦項不鏽鋼成了第一個目標。業界認為，其他浦項海外法人中的赤字公司也可能成為出售對象。38家浦項海外法人中，阿根廷、土耳其等13家處於虧損狀態。

報導稱，尤其在美國侯任總統川普公開宣布將對中國鋼鐵進口產品徵收60%以上懲罰性關稅的情況下，此舉也旨在避免美中貿易矛盾帶來的不確定性。