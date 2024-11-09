選後漲勢延續 美股3大指數創新高

美國大選迅速結束，讓市場鬆了一口氣，美股今天延續選後漲勢，道瓊工業、那斯達克和標準普爾500指數收創新高。

道瓊工業指數終場上漲259.65點，或0.59%，收在43988.99點。

標準普爾500指數上漲22.44點，或0.38%，收在5995.54點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲17.32點，或0.09%，收在19286.78點。

費城半導體指數下跌43.467點，或0.81%，收在5290.520點。