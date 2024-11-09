Fed降1碼 鮑爾不提前辭職 強調大選結果不會影響決策

美國聯準會（Fed）7日決議降息1碼，但主席鮑爾未對接下來的降息路徑做出具體的前瞻指引，只表示總統大選的結果不會對Fed決策有任何立即性的影響。

鮑爾也四度表明，即使美國總統當選人川普要求他辭職，他也不會辭去主席職務，明確傳達「開除我於法不合」的訊息，表達力抗政治威脅立場。

Fed決策與鮑爾談話五要點 圖／經濟日報提供

Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員委員會（FOMC）官員一致決議，調降基準利率區間至4.5%-4.75%，顯示Fed已減緩降息速度。

決策聲明表示，美國經濟以穩健速度成長，勞動市場情勢與年初相比已趨緩，通膨則略為居高不下，確估物價與就業之間的風險大致平衡。

對於市場關注的決策前景，鮑爾並未鬆口，只強調美國經濟健康，便意味著「審慎且有耐心」地走向中性利率是正確的作法。由於決策官員對中性利率的水位沒有信心，可能從未來幾個月經濟表現來尋求指引，若通膨持續減緩，且勞工需求降溫，繼續依循9月的利率點狀圖規畫來降息，應屬合理；當時多數官員預測明年底時政策利率將降到3.5%。

鮑爾也說，12月會議要排除或納入降息選項，都為時過早，Fed正思考減緩降息速度，官員們「正試圖在降息太快可能影響通膨（下降）進展，或降息太慢導致勞動市場太弱這兩項風險之間航行。我們試圖依循中道而行」。

他也拒絕回應Fed將如何因應川普主政的新情勢，表示現在要判斷川普政府經濟政策的本質仍為時過早，「我們不猜測（guess），不揣測（speculate），也不預作假設（assume）」，「近期而言，選舉不會對我們的決策造成影響」。