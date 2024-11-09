Fed降息1碼 鮑爾審慎看前景

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）七日會議決定降息一碼，為百分之四點五至四點七五，符合各界預期，但主席鮑爾未對接下來的降息路息路徑做出具體政策指引，只表示「一切看數據」。他在會後記者會上盛讚美國經濟實力，並表示大選結果不會對Fed快策有任何立即性的影響，他也四度表示，也不會因為下任總統川普的要求，在二○二六年任期屆滿前辭職。

Fed決議顯示Fed已減緩降息速度，決策聲明表示，美國經濟以「穩健速度」成長，勞動市場情勢與年初相比已「趨緩」，通膨則「略為居高不下」，確估物價與就業之間的風險「大致平衡」。

由於川普主張降低企業及富人稅，帶動美股連日大漲；但由於川普也主張提高關稅及遣返移民，經濟學者表示這不僅會推升通膨，也將導致經濟成長減緩。

另外，川普主張減稅引發美國財政赤字將進一步擴大的憂慮；對此鮑爾表示，Fed將把美國政府舉債成本可能發生「重大」且「持久性」改變納入（決策）考慮。

鮑爾對於市場關注的決策前景並未鬆口，只強調美國經濟健康，意味著「審慎」且「有耐心」地走向中性利率是正確的作法。他認為，十二月會議要排除或納入降息選項為時過早，Fed正開始思考減緩降息速度。

但決策官員對中性利率的水位並無信心，因此可能從未來幾個月經濟的表現尋求指引；如果通膨持續減緩且勞工需求變軟，官員可能認為繼續依循九月時的利率降息應屬合理；當時多數官員預測明年底時政策利率將降至百分之三點五。

德意志銀行首席美國經濟學家馬塞提預期，鮑爾開始設定未來可能隔次會議才降息，或暫停降息的可能情況。但瑞士銀行首席美國經濟學者平格預期，十二月時Fed將再降息一碼，明年元月會議時將不會降息。

Inflation Insight總裁Omair Sharif則認為，雖然市場目前仍廣泛預期十二月聯準會仍會再降息一碼，但是，下月暫停的機會也在大增。

高盛資產管理固定收益共同投資長Whitney Watson就表示，「我們預期十二月也會一樣（降息一碼），然而如果數據更強，再加上財政和貿易政策的不確定性，Fed或許可能選擇放慢寬鬆速度」。

儘管經濟不確定性仍高，但決策官員對就業市場趨緩憂慮並未加劇，且持續對通膨保持警戒，市場解讀，Fed十二月可能繼續降息一碼，最新利率點狀圖則可能顯示，明年將放慢降息步調。

因應新情勢，法人觀察，未來股債布局，由於美國經濟仍佳，有利股市延續漲勢，短線川普交易受惠者有房地產及建築、國防、醫療、金融等產業；而選後貿易戰恐再起，最好避開高海外營收曝險產業。