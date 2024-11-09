美預料對陸加稅 東南亞迎遷廠潮商機

美國總統當選人川普成功奪回白宮後，預料將對中國大陸大幅加徵進口關稅，許多工廠位於中國大陸的企業預料將會加速遷廠至東南亞地區，讓東南亞各工業園區積極迎接新一波遷廠潮商機。

路透報導，川普在競選時曾威脅，上任後將提高來自中國大陸的進口商品關稅至60%，遠高於他上次任期時的7.5%-25%，對全球第二大經濟體中國大陸而言，是重大風險。

一些東南亞地區的企業高層、營利事業團體、律師和分析師表示，泰國、越南及馬來西亞等有許多汽車和電子產品工廠的東南亞國家，將因此受惠。

許多東南亞工業園區的開發商已經開始增加會說中文的員工，並為可能即將興建的工廠準備土地，成為明年元月上任的川普可能再使全球供應鏈洗牌的最新跡象。

泰國最大工業地產開發商之一的WHA集團執行長嘉莉彭表示，在川普選情升溫十，接到大量中國大陸客戶的電話，在川普2017-2021年的第一任期間，已有工廠遷往東南亞，「但這回將會更多」。

她說，WHA正在擴大銷售團隊，並在負責監管工業園區營運和行政作業的團隊中，增加華語人力。