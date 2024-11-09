日圓看貶 官方可能再度干預

日本政府揭露，上季曾在日圓兌美元匯率貶破160日圓大關時，兩度進場干預匯市，如今在美國總統當選人川普勝選後，匯市專家預期日圓匯價將再度走貶，日本政府可能再度進場阻貶。

日本財務省8日公布的數據顯示，政府第3季曾先後在7月11日砸下3.17兆日圓、12日投入2.37兆日圓，進場干預匯市以拉抬日圓匯率。

在7月政府干預之前，日圓一度貶破1美元兌160日圓大關，為38年來的低點，主因為日、美利率差距過大。彭博資訊曾分析，日本政府可能賣出美國公債，作為拋美元、買日圓的資金來源。

數據指出，日本政府在7月干預之後便退出匯市，因為日本與其他國家的利率差距縮小，帶動日圓回升。日銀7月31日將調升政策利率1碼至0.25%，而美國聯準會（Fed）及其他主要央行都相繼降息，以提振經濟。

但在川普本周當選美國總統之後，美元對多種貨幣急升，日圓也面臨進一步走軟的風險。美元兌日圓匯率8日在153附近，逼近7月以來高點。

金融市場押注，川普主政後將使美元走強，因為美國提高關稅將推升通膨率及利率，但不過川普如何落實各項主張，以及對匯率走勢的潛在衝擊，目前仍充滿不確定性。

一些經濟學者指出，川普明年元月主政後，日本可能發現比較容易說服美國，同意日本有必要干預匯市，因為川普一向表示偏愛弱勢美元。理光永續發展與商業研究所首席研究員竹內淳表示，若日本干預匯市是為了阻貶日圓，將正合川普之意，「從他的觀點來看，美國不用花錢，日本其實是在幫他辦事」。但福岡金融集團策略長佐佐木融指出，日本干預匯市可能使美國通膨升高，因此「川普可能會說，如果你要干預，就得買一些美國戰機」。