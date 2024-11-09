川普執政團隊 有望鬆綁市場監管 華爾街：美股牛市才剛開始

美國總統當選人川普曾說過，希望能鬆綁監管，且為企業減稅，以促進美國產業蓬勃發展，如今正準備任命監管立場較寬鬆的官員，促使華爾街看好，川普一旦打破種種繁文縟節，有助帶動美股繼續上攻，樂觀預期美股牛市才剛拉開序幕。

川普7日宣布勝選後第一項重要人事任命，便是任命競選總幹事威爾絲（Susie Wiles）出任白宮幕僚長，成為白宮史上首位女性幕僚長；威爾絲對川普極為忠誠，輔佐他打三次選戰。

華爾街更關注的是其他人事令。川普曾說，他上任第一天就要開除美國證管會（SEC）主席詹斯勒。詹斯勒任內高調約束華爾街，對幣安和Coinbase等加密幣交易所發動訴訟，因此把撤換他當成新政府的首要任務，可謂川普計劃鬆綁監管的最佳明證。

綜合彭博資訊和路透、華爾街日報等媒體報導，可能接替詹斯勒的人選是網路券商Robinhood法務長加拉格（Dan Gallagher），他曾任SEC委員。

其他被點名的人選包括律師事務所Willkie Farr & Gallagher資深顧問、美國商品期貨交易委員會（CFTC）前主席吉安卡洛（Christopher Giancarlo），及律師事務所Sullivan & Cromwell合夥人布拉絲（Dalia Blass）。

其他備受關注的監管部門，還有美國消費者金融保護局（CFPB）和貨幣監理局（OCC）。在邱普拉領導下，CFPB實施更嚴格的消費者保護措施，成了許多金融機構的眼中釘。銀行業也希望川普政府能擴大鬆綁OCC等監管機關先前誓言要實施的更嚴格資本規定，並允許銀行之間進行更多併購交易。

知情人士透露，新政府可能會對銀行持有的商用不動產貸款採取不那麼嚴格的立場。

鑑於新政府將放鬆監管，Evercore ISI認為，美股的多頭行情遠未結束，標普500指數到明年中前有望再漲11%。策略師艾曼紐把標普500的目標價訂在到2025年6月站上6,600點，等於有望再漲10%。艾曼妞團隊的研究顯示，過去100年牛市期間，標普500的50個月平均漲幅為152%。

在本輪行情中，標普自2022年10月觸底以來反彈了65%，主要受大型科技股推動。

川普陣營提出的CFPB新領導人選，是喬治梅森大學法學教授齊維奇（Todd Zywicki）與前OCC局長諾雷卡（Keith Noreika）；Jones Day律師事務所合夥人古德（Jonathan Gould）則是被提及的新OCC局長人選之一。

此外，新任商務部長傳出兩人被列入考慮，一是川普政權交接團隊共同主席麥馬洪（Linda McMahon），另一位則是前貿易代表賴海哲。至於新貿易代表也有兩人選：葛里爾（Jamieson Greer）與沃恩（Stephen Vaughn），他們都曾任職於貿易代表署。