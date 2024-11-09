川普風險…美經濟軟著陸新變數

有「聯準會（Fed）傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）分析，Fed引導經濟軟著陸的努力，正遭遇美國總統當選人川普政策的「川普風險」攔路。

有「新債券天王」之稱的雙線資本執行長岡雷克也說，如果共和黨掌控參眾兩院、取得完全執政，川普將能隨心所欲增加支出，可能導致利率飆升，Fed如何回應值得關注。

蒂米羅斯分析，華爾街對美經濟衰退憂慮已降低，Fed正以降息積極引導經濟軟著陸，分析師現在擔心的是，川普可能實施的支出政策，會讓成長加速與通膨上升，迫使Fed在未來數月暫停升息，在就業市場降溫之際，推升陷入不景氣風險。

岡雷克認為，若共和黨掌控參眾兩院，川普政府將能藉舉債增加支出，將使債券殖利率承受上漲壓力，「川普說他將減稅…他非常支持景氣循環的刺激」， 依我看，利率將會承受一些壓力，尤其是長期利率」，Fed的反應將備受矚目。

若川普政府延長2017年的減稅政策，或是推出新的減稅措施，未來幾年國債可能大幅增加，使原已棘手的財政狀況進一步惡化。岡雷克等知名投資人一直對美國財政表達憂慮，在剛結束的2024年度，聯邦政府預算赤字超過1.8兆美元，其中超過1.1兆美元專門用於支付36兆美元美國債務的利息。