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訂房平台三強 財測放閃

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

民宿訂房平台Airbnb、旅遊訂房網站Expedia 7日發布強勁的財測，加上一周前提出樂觀財務指引的同業Booking控股公司，這幾家公司都認為旅遊需求成長未見放緩，一掃三個月前示警消費者旅遊可能會失去動力的憂慮。

Airbnb 7日表示，「9月時，強健的動能開始建立起來。我們在第4季有了非常好的開始」，無論是核心或延伸出去的市場，都看到強勁的需求趨勢。

Airbnb認為，亞太地區與拉丁美洲是成長主要動力來源，持續有兩位數的成長率，特別是中國大陸旅客的出國，復甦的情況雖然是漸進的，但令人感到鼓舞。歐洲、中東與非洲地區受到巴黎奧運帶動，住宿訂購天數也略見成長。北美地區上季市場慢熱，後來才看到改善。Airbnb同日在美股盤後發布的財報好壞參半，第3季營收成長9.7%至37.3億美元，符合預期，但淨利13.7億美元，略不如分析師預期。總訂單金額增長10%至201億美元。Airbnb 8日早盤跌逾8%。

幾個月前示警旅遊市場恐會轉趨疲軟的Expedia，在同日的財報說明會上表示，7月時市場確實弱，但倒吃甘蔗，海外市場需求比美國國內強，「我們現在回到國際市場成長較快的狀態，精準投資看到良好成果。」

Airbnb 巴黎奧運 訂房

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