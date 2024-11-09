輝達市值衝破3.6兆美元 躍全球第一

輝達7日股價上漲2.3%，再創歷史新高，成為首家市值衝破3.6兆美元的上市公司，也是全球市值最高的公司。

在微軟、Alphabet等業界巨擘為擴大人工智慧（AI）電腦運算能力、在新領域占據主導地位而激烈競爭的情況下，輝達成為美股大贏家，該股2024年迄今已大漲逾200%，光是11月就漲12%。

輝達的市值如今已超越禮來、沃爾瑪、摩根大通、Visa、聯合健康集團以及Netflix的市值總和。

另外，輝達執行長黃仁勳在7日播出的播客節目「No Priors」說，未來十年的運算效能將呈現指數級的成長，出現「超級摩爾定律」，促成新的人工智慧（AI）創新和能力。

黃仁勳說，「未來十年，我們希望每年都能大幅提高效能一倍或兩倍」，「如果人們對摩爾定律的看法是每幾年增加一倍，我不會感到驚訝，我們將處在某種超級摩爾定律的曲線上」，如果效能在短短幾年內每年增加一倍或兩倍，「加總起來的複合效果真的非常、非常大」。