Fed暗示 明年放慢降息 決策聲明指勞動市場趨緩、通膨朝目標進展

美國聯準會（Fed）11月決策聲明與主席鮑爾的談話，都暗示儘管經濟不確定性仍高，但決策官員對就業市場趨緩憂慮並未加劇，且持續對通膨保持警戒，市場解讀，Fed 12月可能繼續降息1碼，12月發布的最新利率點狀圖則可能顯示，明年將放慢降息步調。

Fed在降息1碼後，調整決策聲明指出「勞動市場情勢已普遍減緩」，對通膨的形容不再是取得「進一步」進展，而是「已朝委員會的2%目標達成進展，但仍略微居高不下」，並且不再對通膨持續趨向2%「取得更強的信心」，達成就業和通膨目標的風險「約略平衡」。

Fed會議市場解讀與專家看法 圖／經濟日報提供

鮑爾也表示，通膨「已大幅趨緩」，最新通膨報告「不糟糕」，但略高於預期，經濟活動持續以穩健步伐擴張，失業率雖「遠高於」一年前，但 保持「低迷」。

這些調整暗示，Fed對勞動市場憂慮並未加劇，也不再擔心通膨升高，現在已沒有採取行動的重大必要，決策聲明立場略為偏鷹。

鮑爾也避談政治議題，也不願提供具體的前瞻指引，表示近期而言，總統大選結果將不會影響Fed決策，新政府和國會行動確實可能隨時間影響經濟，將在經濟模型內包含這些對經濟影響的預測，並納入考量。

他被問到減稅預期是否助長美債賣壓時說，他不評論財政政策，但若稅務政策與經濟情勢確實改變，也將納入經濟模型。

鮑爾雖未透露12月是否降息的口風，只說將觀察12月會議前數據，但也表示，Fed「正開始思考」放慢降息步調，強調目前經濟夠穩定，允許Fed花費時間評估降息，並且抗通膨之戰還沒「宣告勝利」，他將不會允許通膨預期「向上走」。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期12月降息1碼機率為71.26%，高於7日的66.55%。高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案共同主管華森和Truist美國經濟學主管史柯戴勒斯都預期，Fed 12月仍將降息1碼。

彭博經濟學家認為，雖然鮑爾表示大選結果不影響近期決策展望，但在川普2016年首度入主白宮時，Fed在選後一個月的經濟分析便納入對財政刺激措施的評估，因此預期12月公布的利率點狀圖將顯示這波降息循環的終點利率較高，也就是明年將放慢降息步調。