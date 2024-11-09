歷峰上季營收失色 受大陸拖累

旗下品牌包括卡地亞、萬國表的卡地亞（Cartier）等的瑞士精品集團歷峰（Richemont）上季營收滑落，表現不如預期，因該公司的鐘表業務受中國大陸需求下滑衝擊，反映出整體精品產業都難逃大陸景氣低迷的壓力。

歷峰集團在8日表示，止於9月30日的會計年度第2季（上季），以固定匯率計算的營收年減1%至48.1億歐元（52億美元），比前一季的成長1%減速，也不如市場預期的49.5億歐元。

從個別業務來看，上季珠寶業務的營收以固定匯率計算增加4%至34.4億歐元，仍保有韌性；鐘表業務下滑19%至7.46億歐元。

從地區來看，歷峰在歐美及日本市場的銷售成長，被亞太地區（含中國大陸）業績銳減18%（以固定匯率計算）抵銷。歷峰董事長魯伯特說，中國大陸對奢侈品的需求，需要更長時間才能復原，對名表品牌的影響尤深。

歷峰因而加入同業路威酩軒（LVMH）與開雲（Kering）的行列，感受到大陸消費者轉趨謹慎的苦痛。在新冠疫情期間的熱潮過後，名表的需求也普遍轉為疲軟。

歷峰上半年度的營業利益下滑12%至22億歐元，也不如預期。淨利則從去年同期的15.1億歐元重摔到4.58億歐元，遠不如市場預期的19.1億歐元，主要是對電商事業Yoox Net-A-Porter進行非現金減記所致。

在過去幾個月，分析師已下修對精品業的展望，以反映大陸市場的業績銳減；滙豐上周把歷峰明年度的自體銷售增幅預期，從2.9%下修至0.3%。儘管歷峰上季珠寶部門的業績符合預期，但該公司表示，在漲價有限的情況下，不足以抵銷黃金等原物料輸入成本的上升。