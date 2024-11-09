Sony上季獲利亮眼 上修財測

拜上季音樂和電玩銷售亮眼所賜，Sony集團調高今年度營收預測。Sony也打算乘勝追擊，搶在年底購物旺季前推出旗艦機PS 5的升級版，盼留住顧客。

Sony集團8日公布，在7至9月的上季期間，營收年增9%至2.97兆日圓（194億美元），低於分析師預期的3.03兆日圓，但營業利益較去年同期的2,630億日圓，激增73%至4,551億日圓，超越分析師平均預期的3,353億日圓。

展望截至明年3月底的今年度，全年淨營收預估有望達12.71兆日圓（832億美元），略高於前一次預期，年度獲利預測維持在1.31兆日圓（85.1億美元），大致符合LSEG訪調24位分析師後預測的1.34兆日圓。

根據Sony的財報，遊戲和網路服務（G&NS）部門上季營收年增11%至1.07兆日圓，獲利更年增近三倍至1,388億日圓。遊戲部門在軟硬體方面的銷售均優於預期，上季PS 5遊戲機銷售380萬台，年減22%，但優於預期。遊戲軟體上季銷售則年增28%，至6,123億日圓。

彭博資訊報導，中國大陸開發的熱門遊戲「黑神話：悟空」，意外提振了PS部門上季業績。彭博指出，Sony砸重金自行開發的遊戲「星鳴特攻」（Concord）銷售慘澹，但「黑悟空」等熱門遊戲交出好成績，助遊戲部門填補了北美影像感測器需求下滑的缺口。

Sony 7日也推出PlayStation 5 Pro，是該公司旗艦遊戲機PS 5的高價版本，這部遊戲機在美國定價700美元，圖像表現能力更好，目的在於防止顧客在即將到來的購物季流失，轉購競爭對手的產品。

分析師寄望PS 5 Pro能提振消費者購買新遊戲機的興趣，因「俠盜獵車手6」即將在明年面世，升級後的硬體規格將為這款備受期待的熱門遊戲大作做好準備。

此外，Sony也受惠於Spotify等串流服務。Sony是全球最大唱片公司之一，串流服務日漸受歡迎，自然對其業績嘉惠良多；其音樂部門旗下的智慧手機遊戲和動漫，在海外市場的受歡迎程度也大增。

不過電影部門尚未從好萊塢演員和作家去年發動的罷工行動中復原，加上印度部門的廣告營收也下滑，都對業績帶來壓力。

遊戲部門也才熬過一段低潮期。今年2月時，Sony宣布裁員900人，其中約8%就是全球PS團隊。那一波裁員影響了多個PS工作室，倫敦工作室受創最深，被通知要關閉。