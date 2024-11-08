「黑神話：悟空」助攻提振PS部門業績 Sony上修全年財測

Sony集團上季音樂和PlayStation電玩遊戲銷售亮眼，使該公司調高今年度營收和獲利預測。Sony也搶在年底購物旺季前推出旗艦機PS 5的升級版，盼留住顧客。

Sony集團8日公布，在7至9月的上季期間，營收年增9%至2.97兆日圓（194億美元），低於分析師預期的3.03兆日圓，但營業利益較去年同期的2,630億日圓，激增73%至4,551億日圓，超越分析師平均預期的3,353億日圓。

遊戲和網路服務（G&NS）部門上季營收年增11%至1.07兆日圓，獲利更年增近三倍至1,388億日圓。彭博資訊報導，大陸開發的熱門遊戲「黑神話：悟空」，意外提振了PS部門上季業績。

Sony預期，今年度（截至明年3月）的淨營收將達12.71兆日圓（832億美元），略高於前一次預期。Sony也維持全年獲利預測至1.31兆日圓（85.1億美元），大致符合LSEG訪調24位分析師預測的1.34兆日圓。

遊戲部門在軟硬體方面的銷售均優於預期，上季PS 5遊戲機銷售380萬台，年減22%，但優於預期。遊戲軟體上季銷售則年增28%至61.23億美元。

此外，Sony也受惠於Spotify等串流服務；其音樂部門旗下的智慧手機遊戲和動漫，在海外市場的受歡迎程度也大增。

Sony 7日也推出PlayStation 5 Pro，是該公司旗艦遊戲機PS 5的高價版本，圖像表現能力也更好，目的在於防止顧客在即將到來的購物季流失，轉購競爭對手的產品。