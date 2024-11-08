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珠寶鐘表兩樣情…卡地亞母公司歷峰業績下滑 受累陸需求疲軟

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
大陸需求疲弱，拖累歷峰上季的業績。路透
大陸需求疲弱，拖累歷峰上季的業績。路透

旗下擁有珠寶品牌卡地亞（Cartier）等的瑞士精品集團歷峰（Richemont）上半年度營收滑落，表現不如預期，因該公司的鐘表業務受中國大陸需求下滑衝擊，反映出整體精品產業都難逃大陸景氣低迷的壓力。

旗下品牌包括卡地亞、萬國表的歷峰集團在8日表示，止於9月30日的會計年度第2季（上季），以固定匯率計算的營收年減1%至48.1億歐元（52億美元），比前一季的成長1%減速，也不如市場預期的49.5億歐元。

該公司上半年度的營收減少1%至100.8億歐元，低於預期。從個別業務來看，珠寶業務的營收增加2%至70.9億歐元，以恆定匯率計算則增長4%，仍保有韌性；鐘表業務下滑17%至16.6億歐元，以恆定匯率計算則減少16%。

從地區來看，歷峰在歐美及日本市場的銷售成長，被亞太地區（含中國大陸）業績銳減18%（以恆定匯率計算）抵銷。歷峰董事長魯伯特說，中國大陸對奢侈品的需求，需要更長時間才能復原，對名表品牌的影響尤深。

歷峰因而加入同業路威酩軒（LVMH）與開雲（Kering）的行列，感受到大陸消費者轉趨謹慎的苦痛。在新冠疫情期間的熱潮過後，名表的需求也普遍轉為疲軟。

歷峰上半年度的營業利益下滑12%至22億歐元，也不如預期。淨利則從去年同期的15.1億歐元重摔到4.58億歐元，遠不如市場預期的19.1億歐元，主要是對電商事業Yoox Net-A-Porter進行非現金減記所致。

在過去幾個月，分析師已下修對精品業的展望，以反映大陸市場的業績銳減；滙豐上周把歷峰明年度的自體銷售增幅預期，從2.9%下修至0.3%。

另外，儘管歷峰的珠寶業務符合預期，但該公司表示，在漲價有限的情況下，不足以抵銷黃金等原物料輸入成本的上升。

品牌 業績 珠寶

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