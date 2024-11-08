Nvidia執行長黃仁勳大預測 AI運算效能將出現「超級摩爾定律」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，未來十年的運算效能將呈現指數級的成長，出現「超級摩爾定律」（hyper Moore's Law），促成新的人工智慧（AI）創新和能力。

黃仁勳在7日播出的播客節目「No Priors」說，「未來十年，我們希望每年都能大幅提高效能一倍或兩倍」，「如果人們對摩爾定律的看法是每幾年增加一倍，我不會感到驚訝，我們將處在某種超級摩爾定律的曲線上」。

他也說，如果效能在短短幾年內每年增加一倍或兩倍，「加總起來的複合效果真的非常、非常大」。

摩爾定律是前英特爾（Intel）共同創辦人摩爾（Gordon E. Moore）對半導體產業創新的預測。當時摩爾表示，晶片容納電晶體的數量大約每24個月就會增加一倍，隨著時間的推移，效能和成本優勢將跟著增加。

輝達去年宣布，將開始加快發表AI資料中心產品，從兩年的產品週期縮短為一年。黃仁勳解釋，提升效能可使企業顯著降低運算成本。

他說，效能增強不僅取決於AI晶片的進步，還取決於整個系統的改善，包括軟體、網路、演算法和硬體。