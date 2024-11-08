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英特爾恢復提供免費咖啡和茶 盼「小確幸」提振員工士氣

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美媒報導，晶片製造商英特爾決定恢復免費供應咖啡，以免員工士氣低落。路透
美媒報導，晶片製造商英特爾決定恢復免費供應咖啡，以免員工士氣低落。路透

美國晶片大廠英特爾Intel）本周公告，將在工作場所恢復免費供應咖啡和茶，以免員工士氣低落。

OregonLive.com報導，英特爾在名為Circuit的內部消息論壇上說：「儘管英特爾仍然面臨成本挑戰，但我們知道，一點點小確幸在我們的日常生活中扮演重要角色。」「我們知道這只是一小步，但我們希望這是支持工作場所文化的有意義一步。」

為撙節開支，這家美國晶片製造商在去年夏季取消許多福利，包括不再提供免費咖啡及茶，以尋求從年度預算中節省100億美元。英特爾拒絕置評。但該公司並未恢復提供免費水果，而這是去年夏天取消的另一項福利。

員工們私下表示，英特爾的財務表現不佳，以及為了恢復獲利而實施的減支措施，嚴重打擊員工的士氣。

今年秋天，英特爾正透過裁員、優離與優退等方式裁減15,000個工作。該公司還縮短了員工的公休假時間，同時提高這種休假的年資門檻，從在公司工作四年提高到七年。

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