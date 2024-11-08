部分國家與車商施壓 歐盟仍堅守2035年禁售燃油車政策

歐洲聯盟氣候政策執委胡克斯特拉今天重申，歐盟將在2035年禁止銷售排放二氧化碳的新車，並在明年收緊二氧化碳排放限制。部分歐盟成員國政府和汽車製造商先前曾施壓要求重新考慮這些政策。

路透社報導，歐盟已通過一項法律，從2035年起禁止銷售排放二氧化碳的新車，此舉等同於禁售配備汽柴油引擎的車輛。針對汽車製造商的二氧化碳排放限制也會從明年起更加嚴格。

義大利和捷克表示，由於電動車銷量下滑，汽車製造商難以達成這些目標，並要求歐盟重新審視這些規定。

當被歐洲議會（European Parliament）議員問及對汽車產業的規畫，胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，這些氣候政策提供了穩定的投資環境。

胡克斯特拉在歐洲議會的聽證會中表示，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將與業界對話，「從根本上闡明我們如何塑造這個光明的未來、如何達成目標，以及如何帶來可預測性」。

胡克斯特拉說：「許多我接觸過的汽車公司執行長表明，他們可以達成這些目標。」但他並未提及任何公司名稱。

不過，胡克斯特拉表示，業界的確要求政府對電動車充電設施投入更多資金；他說：「我認為這是合理的請求。」

在德國的要求下，歐盟執委會已同意對2035年的汰除期限進行微調，允許採用電子燃料（e-fuel）的新車在禁售日期後繼續銷售。

當被問及歐盟是否也考慮讓生質燃料（biofuel）發揮更大的功用時，胡克斯特拉回應：「我不能推翻我們在汽車領域花了很長時間才達成的共識。」