AI機器人愛達首件創作拍賣 4200萬元高價落槌

擬真機器人藝術家「愛達」（Ai-Da）創作的已故英國數學家圖靈（AlanTuring）肖像畫，今天在拍賣會上以132萬美元價格落槌，成為首幅由人形機器人創作並售出的藝術品。

法新社報導，這幅高達2.2公尺的肖像畫「AI之神」（A.I. God）是全球首個超寫實機器人藝術家「愛達」的創作。這幅作品今天在英國倫敦蘇富比（Sotheby's）的數位藝術拍賣中拍出，成交價格遠遠超出原本估價的18萬美元（新台幣約582萬元）。

蘇富比表示：「這幅由人形機器人藝術家首次創作並拍賣的作品，今天以創紀錄的高價成交，標誌著現代與當代藝術史上的重要時刻，並反映人工智慧（AI）科技與全球藝術市場之間逐漸變得密不可分。」

能利用AI說話的愛達表示：「我作品的核心價值在於，它能促進各界在新興技術上的對話…這幅致敬先驅圖靈的肖像，邀請觀眾反思AI和計算技術如神一般的特質，同時思考這些進步帶來的倫理與社會意涵。」

愛達透過與工作室成員對話啟發靈感，並在一次關於「AI造福社會」的討論中提議創作圖靈肖像。

隨後，愛達被問到要採用哪種風格、顏色、內容、調性和質地，並透過眼睛中的攝影機觀看圖靈的照片來創作這幅畫。

打造愛達的現代與當代藝術專家梅勒（AidanMeller）表示，這幅作品「柔和的色調和破碎的面部輪廓」似乎在暗示「圖靈曾警告我們在AI管控上將面臨的挑戰」。

他還說，愛達的作品「空靈且令人難忘」，並將「持續探詢AI的力量將把我們帶往何方，以及全球各國運用AI力量的競爭」。