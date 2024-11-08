財測利空衝擊 日產汽車股價一度重挫10%

日產汽車（Nissan）股價今（8）日在東京股市早盤一度大跌10%，至2020年10月以來最低價。日產前一天下修本會計年度獲利預測，幅度高達70%，並宣布全球裁員約9,000人，而且產能要削減20%。

日產周四（7日）公告，將本會計年度（至明年3月底）營業利益預測，由7月時所估的5,000億日圓大減至1,500億日圓。本年度上半，日產的淨利與上年度同期相比，崩減了94%。過去六月燒掉4,483億日圓（29億美元）現金之後，公司也準備出售一部分三菱汽車（Mitsubishi Motors）持股，填補缺口。

日產目前在三菱的持股比重約34%，計劃透過東京證券交易所賣掉三分之一左右，以周四收盤價計算，價值約686億日圓。

日產執行長內田誠說，日產的營運除了有外部挑戰，公司內部也有自己特定的問題。中國大陸汽車廠的崛起又快又狠，日產先前定下的銷售目標又太過遠大。

本會計年度的營收，也下修逾9%，等於不會有成長。

內田誠2019年出任日產執行長，當時日產就因為前執行長高恩（Carlos Ghosn）因金融犯罪潛逃出境而陷入危機，幾年過去，內田在特斯拉、比亞迪等車廠的競爭中，並沒有出色的領導，日產現在的營運在日本各車廠中吊車尾。

麥格里證券韓國公司分析師James Hong說：「日產是最弱的一家車廠。唯一能改善銷售的方法是降低車價。」James Hong也提到日產規劃的新車款產品線，沒有足夠的油電混合車款，在純電動車需求消退時，對手豐田（Toyota）和本田（Honda）都靠油電混合車的需求而享有強勁獲利。