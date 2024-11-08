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美債隨Fed降息收復部分失土 是否就此開啟上漲格局？

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國公債殖利率7日回落，收復部分周三「川普交易」失土。 美聯社
美國公債殖利率7日回落，收復部分周三「川普交易」失土。 美聯社

美國公債交易員原本寄望聯準會（Fed）主席鮑爾能夠重新點燃公債向上行情，然而，雖然聯準會一如預期降息1碼，對利率政策前景卻談得很少，市場大失所望。美債周四（7日）雖有反彈，僅收復小部分周三失土。周三確定共和黨總統參選人川普勝選後，美債殖利率跳升、價格大跌。

彭博資訊分析，很少人認為周四的殖利率下跌是新一輪殖利率走跌的開始（債券殖利率與價格呈反向關係），因為即將二進白宮的川普預期會對外提高關稅、對內減稅並放鬆法規，這些做法均會令通膨再起，為本就展現強大韌性的美國經濟再添更多柴火。

鮑爾在聯邦公開市場委員會（FOMC）決定利率後的記者會上，凸顯了對於財政赤字的擔憂，他表示聯邦財政政策現在走在「難以持久的道路」。不過，鮑爾拒絕評論川普的施政計畫可能如何影響聯準會的決策展望；這位央行領導人也對FOMC 12月的會議提供非常少的清晰度。

利率交換市場因而反映，下個月再降息的機率約70%。

美國10年期公債殖利率周四下跌約11個基點至4.33%；周三10年期公債殖利率飆升16個基點，達到7月以來的最高水準。周三創下2020年3月以來最大跌幅的30年期美債，周四反彈程度不如10年期。

LPL Financial固定收益首席策略師Lawrence Gillum說，「我不認為會議聲明或是任何鮑爾的談話，真正反制了最近的債市重新定價」，「他（鮑爾）確實開了足夠大的門，暗示如果數據強過預期，或許他們會跳過12月（利率按兵不動）」，Gillum認為，「我們將會有一段時間停留在這樣的殖利率水準上」。

Inflation Insight總裁Omair Sharif也覺得12月暫停的機會大增，雖然市場目前仍廣泛預期12月聯準會仍會再降息1碼。高盛資產管理固定收益共同投資長Whitney Watson就表示，「我們預期12月也會一樣（降息1碼），然而如果數據更強，再加上財政和貿易政策的不確定性，Fed或許可能選擇放慢寬鬆速度」。

美國 聯準會 鮑爾

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