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Fed 決策／ 無異議通過降息1碼 鮑爾四度說絕不辭職

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
當記者問他是否覺得總統可以在任期屆滿前解除他或其他Fed官員的職務時，鮑爾說：「法律不許。」歐新社
當記者問他是否覺得總統可以在任期屆滿前解除他或其他Fed官員的職務時，鮑爾說：「法律不許。」歐新社

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聯準會（Fed）周四一致決議調降利率1碼（0.25個百分點）至4.5%至4.75%，也一如市場所料。Fed主席鮑爾四度表明，即使二度執政的川普要求他辭職，他也不會辭去主席職務。

鮑爾在記者會上表示，「我們致力於維持經濟強勁」，官員有信心透過「適當調校政策立場」，可以在保持經濟穩健之際，繼續降低通膨

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在聲明中重申，通膨朝向2%的通膨目標「已有進展」，但刪掉了「對通膨率可持續邁向2%變得更有信心」的內容。

FOMC也微調對就業市場的措辭，「自今年年初以來，勞動市場條件普遍緩和」 ，鮑爾形容勞動市場「穩健」。

川普本周勝選，加上參眾兩院全由共和黨掌控，華爾街不禁懷疑Fed是否會改變原本預期未來一兩年內穩步降息的規畫。鮑爾對此表示，現在判斷下屆政府的政策將如何改變經濟前景，還為時過早。

鮑爾說，「我們不猜測、不推測，也不假設」會實施哪些政策，「在短期內，選舉不會對我們的政策決策產生影響。」

鮑爾還表明，他無意在自己四年主席任期於2026年5月屆滿前離開Fed。當記者問他是否覺得總統可以在任期屆滿前解除他或其他Fed官員的職務時，鮑爾說：「法律不許。」

由於官員對中性利率的水準尚無把握，他們可能會根據未來幾個月的經濟表現來決策。如果通膨持續放緩且勞動需求顯得疲軟，官員或許會認為繼續按照他們在9月「點狀圖」預想的降息路徑是合理的。

鮑爾說：「我們將在這過程中謹慎行事，以增加我們做對決策的機會。我們試圖在行動過快和過慢的風險之間取得平衡。我們希望走一條中間路線。」

KPMG美國首席經濟學家 Diane Swonk說：「從現在到12月會議之間，還有很多有待了解。他們不能完全敞開大門，但也不能關上大門。」

鮑爾表示，12月會議要排除或納入選項都為時過早。放緩降息步調是「我們才剛開始考慮的事情」，「我們正走向更中性的立場。自9月以來，這一點完全沒有改變。我們只需要看看數據會指引我們到哪裡。」

通膨 鮑爾

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