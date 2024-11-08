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聯準會降息 美股收盤漲多跌少 標普500、那指再創新高
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在聯邦準備理事會（Fed）宣布降息後，美國股市標準普爾500指數與那斯達克指數收盤再創新高紀錄，延續美國大選結束後的樂觀漲勢。
道瓊工業指數微跌0.59點近乎持平，以43729.34點作收。
標準普爾500指數上漲44.06點或0.74%，收5973.10點。
科技股那斯達克指數勁揚286.00點或1.51%，收19269.46點。
費城半導體指數上揚118.42點或2.27%，收5333.99點。
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