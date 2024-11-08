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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率
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美國聯準會（Fed）在美東7日下午2時（台灣8日凌晨3時）宣布降息1碼，連續第二次降息，聯邦資金利率來到4.5%至4.75%，符合預期。美股大盤維持漲勢。
這次決議獲得所有官員同意，不像9月那次有一位委員反對一口氣降息2碼。
Fed在政策會後聲明中指出，目前面臨的風險大致平衡，就業市場條件已大致放鬆，「失業率已上升，但仍處低檔」，經濟「以堅實的步伐持續擴張」。
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