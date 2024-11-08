川普勝選投資人評估前景 歐股多收高
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前美國總統川普（Donald Trump）勝選，即將再度入主白宮，預料他將宣布減稅和加徵進口關稅等措施，在投資人評估前景之際，全球主要股市今天多半上漲，歐股大多收高。
倫敦FTSE 100指數下跌25.94點或0.32%，以8140.74點作收。
法蘭克福DAX指數上漲323.21點或1.70%，收在19362.52點。
巴黎CAC 40指數上揚55.99點或0.76%，收7425.60點。
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