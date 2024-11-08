川普勝選投資人評估前景 歐股多收高

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統川普（Donald Trump）勝選，即將再度入主白宮，預料他將宣布減稅和加徵進口關稅等措施，在投資人評估前景之際，全球主要股市今天多半上漲，歐股大多收高。

倫敦FTSE 100指數下跌25.94點或0.32%，以8140.74點作收。

法蘭克福DAX指數上漲323.21點或1.70%，收在19362.52點。

巴黎CAC 40指數上揚55.99點或0.76%，收7425.60點。

川普 指數 美國

延伸閱讀

賀錦麗恭賀川普 將協助政權交接

因應川普政府 學者：持續強調投資台灣「有利可圖」

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

民主黨制衡川普希望漸破滅 共和黨屢傳捷報…有望掌控眾議院

相關新聞

Fed如預期降息1碼 市場緊盯川普、鮑爾新關係

美國聯準會（Fed）在美東7日下午2時（台灣8日凌晨3時）宣布降息1碼，連續第二次降息，聯邦資金利率來到4.5%至4.75%...

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

美國聯準會（Fed）在美東7日下午2時（台灣8日凌晨3時）宣布降息1碼，連續第二次降息，聯邦資金利率來到4.5%至4.7...

英二度出手降息1碼 示警預算案恐推高通膨

英國央行（BOE）7日決議降息1碼，是今年來第二次降息，基準利率降至4.75%，但央行也警告，預算案可能導致通膨推升0....

高通上季營收獲利亮眼 樂觀本季

全球最大智慧手機晶片供應商高通（Qualcomm）上季營收和獲利皆優於華爾街預期，並樂觀看待本季財測，顯示行動設備產業出...

預期高關稅帶來搶運潮 航商全力備戰

國內主要航商正面看待川普重返白宮的貨櫃運價後市，預期「去中化」的高關稅將帶來搶運潮，因為民生物資需求仍在，全球貨量不會因...

將來買車能當投資？特斯拉 CyberCab 會成為物流與計程車的新趨勢

中山淳史：墨西哥北部的工業城市蒙特雷（Monterrey）靠近美國德克薩斯州。在市中心向西約40公里的山區，突然會出現了將要建設被稱為「Giga Mexico」的特斯拉新工廠的地塊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。