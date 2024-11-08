預期Fed今天降息1碼 市場緊盯川普、鮑爾新關係

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
市場更關注的是兩件事：川普提議政策對Fed決策前景的影響，以及Fed主席鮑爾和川普的新關係。路透
市場更關注的是兩件事：川普提議政策對Fed決策前景的影響，以及Fed主席鮑爾和川普的新關係。路透

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美國聯準會Fed）將在美東時間7日下午2時（台灣時間8日凌晨3時）公布利率決策，市場已廣泛預期將降息1碼，調降基準利率區間至4.5%-4.75%，但在美國前總統川普二進白宮後，市場更關注的是兩件事：川普提議政策對Fed決策前景的影響，以及Fed主席鮑爾和川普的新關係。

在川普贏得美國大選後，全球投資人根據川普的政見大幅調整布局，認為在通膨看升之際，押注Fed未來將縮減降息幅度，預期將在明年6月結束降息，屆時基準利率將介於3.75%-4%。

若Fed本周如市場預期般降息1碼，鮑爾須讓全球金融市場確信，Fed能夠因應川普入主白宮與共和黨可能掌控國會參眾兩院，因此他勢必將在決策會後記者會上，面對各種問題的轟炸，包括川普重返白宮對經濟成長、通膨及利率的影響。尤其共和黨在眾院的選情屢傳捷報，距離「完全執政」更近一步。

市場將緊盯Fed與鮑爾是否會暗示放慢降息腳步，以及鮑爾對未來政策演變的說法。

另一個關注重點為鮑爾和川普的新關係。川普在第一任任期便屢次表達對鮑爾當時升息決策的不滿，引發外界揣測鮑爾可能會被撤換的疑慮，最後在川普政府評估不可行的傳言下平息。今年川普在競選的時候，維持砲轟鮑爾的論調，甚至主張美國總統應該對利率決策有發言權。

但鮑爾預料仍將「冷處理」政治話題，可能重申Fed不涉足政治議題、為無關政治的獨立機構，職責為回應實際經濟情勢，不會根據還沒執行的政策預期，預先調整政策。

美國勞工部7日公布，截至2日為止，當周首次申請失業救濟金人數增加3,000人，達到22.1萬人，而截至10月26日為止，當周持續申領失業救濟金人數加3.9萬人至189.2萬人。

Fed 川普 美國聯準會

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