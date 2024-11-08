預期高關稅帶來搶運潮 航商全力備戰

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國內主要航商正面看待川普重返白宮的貨櫃運價後市，預期「去中化」的高關稅將帶來搶運潮，因為民生物資需求仍在，全球貨量不會因川普當選而減少。對於可能到來的搶運、漲價潮，各大指標貨櫃航商都表示，將依市況做最好準備。

根據研調機構資料，依美國新關稅生效前後時期變化分析，川普2018年7月宣布對中國大陸商品加稅，同年9月實行10%關稅，隔年1月1日增至25%，2018年底運量的確大增、運價向上。

針對川普勝選後市況，指標貨攬業者指出，可能展開新一輪美中貿易戰，還有明年元月美東港口勞工談判及大陸農曆年提早等變數，貨主與貿易商可能展開備貨，搶運潮很快會來，農曆年前有機會擴大一波出貨潮。

物流業者分析，川普主張增加關稅，但物流運輸需求還是存在，貨量不會消失，依過往經驗，多數廠商會轉移出口地，做好風險規避，新的關稅措施也會讓亞洲出口地區移轉。